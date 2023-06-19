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Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію заради миру в Україні

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Понеділок 19 червня 2023 16:41
Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію заради миру в Україні Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав прем'єр-міністра Китаю Лі Цян вплинути на Росію для завершення війни в Україні. Китайський прем'єр сьогодні розпочав свій візит до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Web.de.

Штайнмаєр під час зустрічі з китайським прем'єром закликав його "використовувати свою глобальну політичну вагу і свій вплив на Росію для досягнення справедливого миру" у війні в Україні.

Також обговорювали відносини Китаю зі США. Штайнмаєр наголосив на "особливому значенні відносин між двома країнами для глобальної безпеки та співпраці". Відповідно, федеральний президент "сприяв зміцненню каналів зв'язку між двома країнами".

Відносини США та Китаю

Останніми роками відносини між Вашингтоном і Пекіном значно погіршилися. Основними питаннями є питання торгівлі та прав людини, а також те, як поводитися із самоврядним і демократичним Тайванем, який Пекін вважає відторгнутою територією.

Сполучені Штати заявляли про наміри захищати Тайвань у разі китайського вторгнення, тоді як КНР не визнає територіальну цілісність Тайваню і вважає його своєю територією. Тому Китай постійно звинувачує США у "втручанні у внутрішні справи".

Наразі держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Пекіні, де він зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

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