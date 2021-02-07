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Штаты оценили влияние масочного режима на уровень госпитализации в стране

Новина українською → США, Воскресенье 07 февраля 2021 12:35
Штаты оценили влияние масочного режима на уровень госпитализации в стране Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Соединенных Штатах Америки исследовали, как обязательное ношение масок повлияло на уровень госпитализации. Он значительно уменьшился.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Таковы данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Указано, что в период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализации в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

"Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализации с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%", - отмечает издание.

Также пресс-релиз Центров по контролю и профилактике заболеваний гласит, что "обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализации, связанных с COVID-19".

На данный момент в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательное ношение защитных масок на лице. Уровень госпитализации в этих регионах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.

Как писало РБК-Украина, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

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