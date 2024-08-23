У штабі Харріс заявили, що Трамп "принижує американських євреїв"

Передвиборний штаб віце-президента США Камали Гарріс заявив, що кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп "постійно принижує американських євреїв" на тлі своїх нападок на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Прес-секретар штабу Чарльз Лютвак зазначив, що віце-президент Камала Гарріс та губернатор Тім Уолц (кандидат у віце-президенти США) рішуче виступали проти антисемітизму у будь-якій формі протягом усієї своєї кар'єри.

"Наша компанія завжди буде ясною: антисемітизму та ненависті немає місця в Демократичній партії чи в нашій країні", - сказав Лютвак в електронному листі, відповідаючи на питання про словесну суперечку між провідними єврейськими демократичними та республіканськими групами.

Лютвак зазначив, що у передвиборчих перегонах є людина, яка постійно принижує американських євреїв. Таким, за його словами, є Трамп.

"У цій гонці є один кандидат, який послідовно принижує американських євреїв, підносить неонацистів і використовує антисемітські штамПи, і це Дональд Трамп", - сказав він.

Продовжуючи Лютвак наголосив, що кампанія Гарріс об'єднує виборців, які відкидають риторику ненависті Трампа, "і переможе його на виборах у листопаді".

Зазначається, що звинувачення штабу Гарріс послідувало за днями дедалі більш жорстоких обмінів думками між європейськими філіями партій, Єврейською демократичною радою Америки та Республіканською єврейською коаліцією.

Це сталося через кілька тижнів після того, як Трамп заявив, що Гарріс "не любить євреїв" і після того, як він неодноразово заявляв, що євреям-демократам потрібно "перевірити голову".