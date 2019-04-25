ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Новости » Происшествия    25.04.2019 - 08:57
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

На Шри-Ланке произошел взрыв за помещением суда города Пугода на пустыре. Об этом сообщает Express.

Как сообщается, в отличие от вчерашней бомбы, которую нашли в ресторане в Катани и взорвали специалисты, это был не контролируемый взрыв.

"За судом произошел взрыв, мы расследуем", - заявил представитель полиции Руван Гунасекера.

По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, серия взрывов на Шри-Ланке произошла утром 21 апреля. Взрывы прогремели в церкви святого Антония в Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Также в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. По последним данным, в результате взрывов погибли около 360 человек.

Полиция уже задержала 60 подозреваемых. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство".

 

Мужчина спас сотни верующих во время терактов на Шри-Ланке Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Шри-ЛанкаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь