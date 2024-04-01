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Шрі-Ланка офіційно скасувала безкоштовні візи для громадян Росії

Понеділок 01 квітня 2024 20:46
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Шрі-Ланка офіційно скасувала безкоштовні візи для громадян Росії Архівне фото: Шрі-Ланка офіційно скасувала безкоштовні візи для громадян Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Шрі-Ланка відсьогодні вирішила повернути плату за візи для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії.

Зазначається, що Шрі-Ланка завершила програму з безоплатної видачі віз, що діяла з кінця листопада 2023 року. Вона поширювалася на громадян семи країн, зокрема Росії.

Цю інформацію було підтверджено і в посольстві Шрі-Ланки в Москві.

Для поїздки на Шрі-Ланку громадянам Росії з 1 квітня знадобиться або електронний дозвіл на в'їзд, або віза після прильоту.

Що передувало

Наприкінці лютого повідомлялося, що влада Шрі-Ланки скасовує візи для сотень тисяч росіян, які зараз там перебувають після вторгнення РФ в Україну.

Пізніше цю інформацію підтвердив міністр громадської безпеки Шрі-Ланки Тиран Аллес.

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