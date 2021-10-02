ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Шмыгаль представил в Трускавце обновленную программу правительства: что она предусматривает

Новина українською →
Трускавец, Суббота 02 октября 2021 12:00
Шмыгаль представил в Трускавце обновленную программу правительства: что она предусматривает Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал народным депутатам обновленную программу деятельности Кабмина. О ней глава правительства рассказал во время выездного заседания партии "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - пояснил премьер.

По его словам, целью программы является:

  • сервис для граждан;
  • прогнозируемые источники финансирования;
  • достижение ожидаемых результатов;
  • контроль за выполнением.

Шмыгаль отметил, что отныне изменится подход к реализации программы.

Так, он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

"В ИТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - добавил Шмыгаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Слуга народа Денис Шмыгаль Правительство
NEWS
"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили
"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо