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Шмыгаль и Меркель обсудили ход реформ в Украине

Новости » Политика     12.05.2020 - 15:01
Шмыгаль и Меркель обсудили ход реформ в Украине
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Денис Шмыгаль и Ангела Меркель также обсудили двусторонние и экономические отношения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеовстречи обсудили ход реформ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nuernberger Blatt.

Как сообщается, в ходе видеоконференции стороны говорили о двусторонних и экономических отношениях, о ходе реформ на Украине и о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Меркель пообещала Шмыгалю поддержку для продолжения курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, в реформировании системы юстиции, а также в сфере борьбы с коррупцией

Премьер со своей стороны заверил, что правительство будет продолжать курс на проведение реформ "в тесном согласовании с Европейским союзом и МВФ", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса. Меркель заверила, что проверит возможность поддержки Украины в борьбе с пандемией.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 мая состоится видеовстреча Дениса Шмыгаля и Ангелы Меркель. Сообщалось, что в ходе разговора они обсудят вопросы преодоления пандемии коронавируса, двусторонних немецко-украинских отношений, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Теги Новости Украины реформыАнгела МеркельДенис Шмыгаль
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