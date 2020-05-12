Шмыгаль о карантине: не предполагаем, что надо будет снова вводить полный локдаун

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Следующий этап выхода из карантина будет введен после спада новых случаев коронавируса

Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который прогнозировали ученые и медики и пока речь не идет о том, что в стране надо будет снова вводить полный локдаун. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Сниданок с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что следующий этап выхода из карантина будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода. Пока речь не идет о том, что в стране надо будет снова вводить полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантин. Если будут локальные заболевания в том или ином городе - мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", - пояснил премьер.

Он также отметил что о каких-либо точных датах тоже речь пока не идет.

Напомним, правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

Отметим, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. В Минздраве фиксируют спад новых случаев коронавируса второй день подряд. Вчера было 416, а сегодня 375.

Добавим, что комиссия Минздрава проведет расследование причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.