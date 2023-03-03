Шмигаль: за два роки Україна виконає всі умови щодо членства та "передасть м'яч" ЄС

Україна планує за два роки виконати умови щодо членства в Євросоюзі. Після цього блоку залишиться лише ухвалити політичне рішення у цьому питанні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

Голова уряду нагадав, що після того, як Україна набула статусу кандидата, Євросоюз надав нашій країні сім рекомендацій. Нині майже всі вони вже виконані.

Шмигаль додав, що вже наступного тижня уряд отримає кандидатів на керівника Національного антикорупційного бюро, що є важливим кроком на шляху до виконання рекомендацій ЄС.

За словами прем'єра, він упевнений, що вже восени Євросоюз надасть Україні свою оцінку виконання рекомендацій. Паралельно наша країна проводить самоаудит на відповідність європейському законодавству для того, щоб коли переговори щодо членства України розпочнуться, вже були певні результати.

"Це дає мені впевненість говорити про те, що через два роки ми зможемо виконати всі необхідні умови для того, щоб поставити м'яч на бік Європейського Союзу щодо ухвалення політичного рішення про входження до Євросоюзу. Важливий момент - надзвичайно амбітний та складний план, але ми по цьому напрямку рухатимемося", - наголосив глава уряду.