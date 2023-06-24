На шляху повстанців "Вагнера" до Москви підірвали міст

На шляху повстанців "Вагнера" до Москви підірвав один із мостів між селищем Анна та містом Борисоглібськ у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

Судячи з відео від очевидців, міст зрештою вцілів.

За даними каналу, у момент події там проїжджав автомобіль, у якому знаходилася сімейна пара та їхня трирічна дитина. Потерпілим була потрібна допомога лікарів швидкої допомоги.

Бунт Пригожина

Власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йдуть на Москву, захоплюючи міста. До російської столиці бунтівникам залишилося близько 100 км.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що дії найманців групи "Вагнера" "є найбільш серйозним викликом російській державі останнім часом".

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріалі РБК-Україна.