Шкрібляк, Дубіль та БФ "Надія" передали Силам оборони РЕБи на понад 12 млн гривень
25 потужних РЕБ для Сил оборони передали БФ молодіжної ініціативи "Надія" Валерія Дубіля та меценат Анатолій Шкрібляк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Анатолій Шкрібляк та БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали захисникам та захисницям РЕБи на суму 12 млн гривень. Мова йде про РЕБи з імерсійною системою охолодження, терморегуляцією та високою потужністю, а також мобільні РЕБ-системи в наплічниках для піхоти.
"Ми з командою та друзями системно підтримуємо військові підрозділи Збройних сил України, прикордонників, ГУР — Кирила Буданова. Наша місія - рятувати життя. І саме таку функцію виконують РЕБ-системи", - пояснив голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.
Він пояснив, що РЕБи ведуть "електромагнітний бій" та виконують декілька важливих функцій.
"По-перше, РЕБ збиває роботу та знижує ефективність систем ворога, створюючи перешкоди та помилкові цілі. По-друге, нейтралізація РЕБ противника - це захист особового складу та техніки від самонавідної зброї та технічних засобів розвідки. І, по-третє, збір інформації на основі перехоплення сигналів каналами звʼязку між військовими, радіолокаційних станцій, станцій радіоперешкод", - зазначив Валерій Дубіль.
За його словами, РЕБи стратегічного рівня охоплюють радіус від сотень до тисяч кілометрів. А РЕБи оперативно-тактичного - на кілька десятків.
"Частину передових РЕБ наша команда волонтерів "Надія" вже доставила на найгарячі напрямки, зокрема, Борова, Оріхів, Краматорськ, Покровськ, Чугуїв, Павлоград. Ми й надалі будемо підтримувати Україну та наших мужніх воїнів, які роблять усе можливе, а й іноді неможливе, для знищення ворога. Війна стосується кожного. Байдужість наближає лінію фронту. Наше майбутнє залежить лише від наших щоденних зусиль", - сказав Анатолій Шкрібляк.
Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" щодня підтримує бойові підрозділи Сил оборони, а також реалізовує гуманітарну місію по медичним закладам України.
"З першого дня повномасштабного вторгнення рф до України ми з командою фонду, друзями та партнерами допомагаємо армії, лікарням, госпіталям та шпиталям. Я щиро вдячний всім, хто продовжує підтримувати Україну. Дякую Олексію Омельяненку, Святославу Нечипоренку, Владлену Нікітіну, Анатолію Шкрібляку та іншим. Віримо в нашу Державу", - додав Валерій Дубіль.
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