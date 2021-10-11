Школы Мелитополя идут на "дистанционку": известна дата
В Мелитополе школы переходят на дистанционное обучение с 11 октября. Причиной тому стало ухудшение эпидемиологической ситуации в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского городского совета.
"С 11 октября 2021 года учреждениям общего среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендовано перейти на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Кроме того, было принято решение перенести школьные осенние каникулы на другой срок - они будут длиться с 18 по 24 октября.
При этом детсады смогут продолжить работу по очной форме обучения.
Горсовет также рекомендовал учреждениям культуры (библиотекам и музеям) проводить обслуживание посетителей по предварительной записи и организовать ожидание предоставления услуг посетителям за пределами заведения.
Вместе с тем с 11 октября прекращают проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Напомним, в Мелитополе уже ввели ограничения на проезд в общественном транспорте.