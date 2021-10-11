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Школы Мелитополя идут на "дистанционку": известна дата

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Мелитополь, Понедельник 11 октября 2021 09:27
Школы Мелитополя идут на "дистанционку": известна дата Фото: школы Мелитополя идут на "дистанционку" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Мелитополе школы переходят на дистанционное обучение с 11 октября. Причиной тому стало ухудшение эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского городского совета.

"С 11 октября 2021 года учреждениям общего среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендовано перейти на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение перенести школьные осенние каникулы на другой срок - они будут длиться с 18 по 24 октября.

При этом детсады смогут продолжить работу по очной форме обучения.

Горсовет также рекомендовал учреждениям культуры (библиотекам и музеям) проводить обслуживание посетителей по предварительной записи и организовать ожидание предоставления услуг посетителям за пределами заведения.

Вместе с тем с 11 октября прекращают проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Напомним, в Мелитополе уже ввели ограничения на проезд в общественном транспорте.

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