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Шкарлет: только две школы из 60 согласились работать с оккупантами в Херсоне

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Херсон, Воскресенье 19 июня 2022 22:55
Шкарлет: только две школы из 60 согласились работать с оккупантами в Херсоне Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В неподконтрольном украинским властям Херсоне только две школы из 60 согласились работать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра образования и науки Сергея Шкарлета для "Суспильного".

По его словам, на сегодня нет информации, чтобы какая-либо школа на оккупированных территориях формировала образовательный процесс по российским стандартам. Хотя поступают сигналы о попытках россиян с 1 сентября ввести свои стандарты.

"Но я знаю только единичные случаи. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам", - отметил Шкарлет.

Он подчеркнул, что министерство держит связь с педагогами и директорами областных департаментов образования. Министр добавил, что несмотря на то, что российские учебники еще массово не завозятся, будут попытки внедрить российский образовательный процесс.

Напомним, ранее Шкарлет раскрыл детали о том, каким будет следующий учебный год 2022/23.

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