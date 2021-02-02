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Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 

Киев, Вторник 02 февраля 2021 13:41
Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 
Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Люди в разных странах смогут получить свободный доступ к вакцинам от COVID-19 не раньше начала следующего года.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в эфире радио НВ, посвященном совместному спецвыпуску "Победить корону" журнала "НВ" и британского The Economist.

По его словам, для этого есть объективные причины. В частности, глобальная потребность мира в вакцинах.

"Свободный доступ к вакцинам появится в начале следующего года. На сегодняшний день в этих препаратах есть глобальная потребность мира, а мощности компаний, которые их производят, - ограничены. Соответственно, свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены. А пока они будут производиться и поставляться по требованию государств", - отметил Дмитрий Шимкив.

Комментируя вопрос свободного передвижения людей по миру, он не исключил, что отдельные страны будут более лояльными к истории вакцинации и, соответственно, условия их посещения будут менее жесткими.

Шимкив также не исключил, что вопрос универсализации ковидного паспорта будет заниматься ВОЗ, которая поможет странам урегулировать разногласия.

Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 

Глава совета директоров Darnitsa Group также объяснил, как высчитывается процент эффективности той или иной вакцины.

"Когда происходит тестирование вакцины, есть выборка людей, которые тестируют ее, и есть группа людей, которые получают плацебо. Участники не знают, у кого плацебо, а у кого реальная вакцина. Это называется двойное слепое тестирование. Далее, соответственно, происходит наблюдение за людьми, получившими реальные препараты. И в определенные временные промежутки после введения препарата происходит замер: сколько людей заболело в каждой группе, а сколько - нет. Вот этот процент эффективности и означает, сколько людей в выборке среди вакцинированных не заболели по отношению к группе плацебо", - отметил Шимкив.

Он также отметил, что в разных странах, принимавших участие в исследовании, процент эффективности вакцин может варьироваться и рассчитывали его, основываясь только на полученных собственных данных.

В качестве примера он привел Sinovac. Было сообщено об эффективности препарата этого производителя по промежуточным результатам исследований в Индонезии на уровне 65%, в Турции - 91%, а в Бразилии 50%. Однако ни одна страна не предоставила необходимой информации относительно того, какое количество людей, которые были вакцинированы, включено в анализ эффективности, какого возраста, какая была продолжительность наблюдения за вакцинированными и, наконец, какова была эпидемиологическая ситуация в стране в течение наблюдения.

По его мнению, когда речь идет о сравнении вакцин и их эффективности, необходимо иметь полную информацию об особенностях исследования, совокупно оценивать результаты, полученные в разных странах для одной и той же вакцины и понимать, что такая оценка эффективности сделана на достаточной выборке людей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину. Ожидается, что они могут привиться публично.

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