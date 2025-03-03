Щомісяця Харківська область вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна 800 нобʼєктів, - Шуляк

Щомісяця у Реєстр пошкодженого і зруйнованого в результаті війни майна вноситься щонайменше 800 нових обʼєктів з Харківщини, переважна більшість з яких житлові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Загалом область займає друге місце по Україні за кількістю таких обʼєктів - у регіоні зруйновано або пошкоджено росіянами більші ніж 42 тисяч обʼєктів.

За її словами, перше місце Харківщина займає за кількістю поданих заяв на компенсацію у рамках програми "єВідновлення" - станом на зараз мешканці Харківщини подали більше ніж 60 тисяч заяв на виплати. Майже 2,5 тисячі - за останній місяць.

Нардепка наголосила, що мешканці квартир багатоповерхівки, у яку 2 березня влучив ворожий дрон і яку у такий спосіб було майже зруйновано, повинні подати заяви на виплату компенсацію за програмою "єВідновлення".

"2 березня, черговий акт вандалізму з боку ворога - запустити дрон у житловий будинок, 12-поверхівку, де мешкали десятки сімей і в результаті чого троє людей загинули. І на превеликий жаль, це далеко не перший випадок за три роки війни - через дії ворога в області загалом пошкоджено або зруйновано більше ніж 42 тис. обʼєктів. Але це лише ті, які вже внесені у Реєстр пошкодженого і зруйновано майна, тобто по факту їх набагато більше", - пояснила Шуляк.

Вона зауважила, що тільки за останній місяць - у період з 26 січня по 27 лютого, з Харківщини було зареєстровано щонайменше 800 обʼєктів, пошкоджених або зруйнованих в результаті дій ворога. І більшість з них житлові. Більше того, сама область займає друге місце по Україні за кількістю таких обʼєктів загалом. На першому місці - Донеччина.

"На Донеччині станом на 27 лютого в Реєстр знищеного і пошкодженого житла було внесено ніж 80 тис таких обʼєктів. По Харківщині на цю дату внесено 42,4 тис. обʼєктів і як свідчать дані за останній місяць - з 26 січня по 27 лютого, щомісяця росіяни руйнують в області щонайменше 800 обʼєктів", - констатувала Шуляк.

Водночас, парламентарка підкреслила, що Харківщина займає перше місце по Україні за кількістю поданих заяв на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло у рамках програми "єВідновлення". Станом на кінець лютого громадяни, житло яких знаходиться на території області, подали більше ніж 60 тисяч заяв на виплату.

"Харківська область - сумний лідер за кількістю поданих заяв на "єВідновлення" з травня 2023 року. Навіть по Донеччині цифри менші. Тільки за останній місяць подано майже 2,5 тис. заяв на виплати за зруйноване чи знищене житло”, - повідомила Олена Шуляк і додала, що йдеться загалом про 48,1 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло і про 12,6 тисячі заяв за знищене.

При цьому нардепка зауважила, що по Україні загальна кількість обʼєктів нерухомого майна, внесеного у відповідний реєстр, складає майже 260 тисяч обʼєктів. Переважна більшість з них - житлові. Власникам такого житла держава погодила виплати на ремонти і купівлю нового житла на загальну суму в більше ніж 30 млрд гривень.