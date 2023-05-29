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Щоб взимку було світло, влада вимушена збільшити тариф на електроенергію, - нардеп

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Понеділок 29 травня 2023 16:22
Щоб взимку було світло, влада вимушена збільшити тариф на електроенергію, - нардеп Фото: щоб взимку в українців було світло влада вимушена збільшити тариф на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російські ракетні удари завдали величезних збитків енергосистемі України, через що влада вимушена збільшити тариф на електроенергію для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка.

"Це вимушений крок, на який йде влада, тому що ми знаємо, які збитки завдали ракетні обстріли зимові, осінні нашій енергосистемі. І сьогодні наші генеруючі компанії і наші компанії, які транспортують електроенергію, зазнали величезних збитків і для того, аби українці були взимку з електроенергією, влада змушена йти на такий крок", - сказав депутат.

Нагорняк наголосив, що навіть після збільшення тарифу на електроенергію не вийде покрити всі витрати, які несуть державні енергокомпанії.

Він також зазначив, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" які фінансують тариф на електроенергію для населення, витрачають на це 120 млрд грн на рік і зараз потрібно зменшити фінансове навантаження цих компаній.

"Ми знаємо, що тільки компанія "Укргідроенерго" підрахувала свої збитки від ракетних обстрілів і ці збитки сягають понад 40 мільярдів гривень. І підстанції потрібно відновлювати не тільки генеруючих компаній, але і компанії "Укренерго". За зиму тільки 23 підстанції "Укренерго". Це мільярди уже не гривень, а мільярди доларів", - підкреслив Нагорняк.

Депутат окремо зазначив, що держава продовжить підтримувати отримувачів субсидій, а люди, які не зможуть сплачувати нові рахунки, матимуть змогу звернутись за отриманням адресної субсидії.

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.

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