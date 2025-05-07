Що українці думають про угоду зі США: опитування

Станом на початок травня поточного року 47% опитаних українців мають скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування КМІС .

У той час 22% респондентів очікують на негативний вплив цієї угоди, а 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю.

За даними соціологів, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

У розрізі регіонів, найбільше позитивних очікувань від угоди зафіксовано в центрі (52%) та на півдні країни (50%). На заході та сході таких очікувань трохи менше - 43% та 33% відповідно.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось з 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території.

Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю. Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3)і за досвідом КМІС остаточні результати принципово відрізнятися не будуть.