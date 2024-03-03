Що робити під час повітряної тривоги: алгоритм дій від поліції

Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україні тривають бойові дії. Для того, щоб убезпечити себе, є чіткі правила та алгоритми поводження при повітряній тривозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

За певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися, але найголовніше правило звучить так: почули сирену - одразу прямуйте до укриття.

Як діяти під час повітряної тривоги

Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:

прямуйте до найближчого укриття.

якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття.

не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;

якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;

намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку.

Якщо під час тривоги ви вдома:

закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.

швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;

якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".

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