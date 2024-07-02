Що може зіпсуватись, якщо машина довго стоїть на сонці: головні небезпеки

Так, наші сучасні і досконалі автомобілі іноді можуть боятись спекотної парковки. У чому загрози, кого вони стосуються і як можна їм запобігти?

Конструктори автомобілів передбачають різні температурні навантаження, і перебування на спекотній парковці теж в цілому режим штатний. Проте коли машина вже не нова або має бодай дрібні несправності, картина може змінитись.

Певно, варто нагадати, що температура під металом кузова, наприклад, в салоні чи багажнику, влітку сягає 60 – 70 градусів за Цельсієм. Під капотом машини, яка не рухається після поїздки, цей показник ще вище, адже тут ситуацію підігріває гарячий двигун. На щастя, розташовані під капотом деталі розраховані на подібні високі температури, тож хвилюватись в першу чергу варто за інші компоненти.

Оздоблення інтер’єру

Оздоблення салону та інші розташовані у ньому елементи за високої температури та під променями сонця старішають швидше, ніж хотілося б. Стають крихкими пластик, гума ущільнювачів та ізоляція дротів, потроху вигоряє колір, відстають клейові шви оббивки, м’які синтетичні матеріали згодом починають розтріскуватись. Тобто наслідки перегріву проявляться не завтра, але – проявляться.

Сюрпризи при запуску

Машина, що кілька годин простояла на сонці у спеку, може запускатися з деякими проблемами. Хай вас не дивують довге в безрезультатне обертання двигуна стартером, чхання двигуна при старті і його струшування. Таке буває через те, що з нагрітих паливних магістралей випарувалося пальне, і паливному насосу потрібен час, щоб закачати нову порцію палива з бака і стабілізувати тиск у магістралі. Ситуація більш ймовірна, якщо насос немолодий і частково втратив продуктивність – іноді у спеку він може взагалі застрайкувати.

Сигналізація та інше додаткове обладнання

Погано переносять спеку нерідні елементи автомобіля, встановлені власником після покупки. Йдеться про різного роду додаткове обладнання, зокрема, охоронну систему, компоненти потужної “музики”, парктронік, радар-детектор, тюнінгові деталі фурнітури тощо. І добре, якби вони просто розплавилися, скривилися та вийшли з ладу, так вони попутно можуть влаштувати коротке замкнення чи паралізувати машину через знеструмлення окремих систем.

Акумулятор

Не всі знають, що спека для стартерного акумулятора так само некорисна, як і мороз. За високих температур підсилюються процеси саморозряду батареї, швидше "старішають" електроліт та активна маса пластин у банках. Оскільки слідкувати за рівнем електроліту в акумуляторі влітку в наш час уже не заведено, для ненової батареї корисним буде в літній сезон контролювати напругу на клемах, вчасно підзаряджати її від стаціонарного пристрою. І намагайтесь таки паркувати машину в тіні.

Багаж і мінералка

Дещо з того, що випадково опинилося в машині під час стоянки у літню спеку, може безнадійно зіпсувати інтер’єр чи оздоблення багажника. Наприклад, запальнички, аерозольні балончики, упаковки з молочними продуктами, банки та пляшки з газованими напоями, перегріті в розпеченій машині, можуть просто вибухнути. Причому це часто стається в момент відкриття кришки багажника чи бардачка. Різного роду пластикові аксесуари, посуд, коробки, корпуси аудіоапаратури на сонці плавляться і деформуються, батарейки в ліхтарику можуть потекти електролітом, а літій-іонні акумулятори від перегріву іноді вибухають.

Коротко

Щоб там не обіцяли заводські мануали і рекламні буклети, погодьтеся, що температура понад півсотні градусів є екстремальною для більшості матеріалів (за межами капоту, звісно). Тому якою б досконалою не була ваша машина, не варто залишати її надовго під прямими сонячними променями спекотного дня. Якщо цього разу явних неприємностей не станеться, деякі компоненти вашого авто можуть "запамятати" влаштовану їм сауну і з часом в машині щось зламається без видимої причини. На щастя, в більшості локацій, де українські водії експлуатують свої машини, за бажання можна знайти місце для тривалої стоянки в тіні або під дахом.