ua en ru
Пн, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що не так з майбутнім підвищенням податків для бізнесу: думки експертів

Понеділок 22 липня 2024 18:44
UA EN RU
Що не так з майбутнім підвищенням податків для бізнесу: думки експертів Міністр фінансів Сергій Марченко (фото: kmu.gov.ua)
Автор: Катерина Мартинчук

Оподаткування оборотів бізнесу та підвищення військового збору - не найкращий спосіб збільшення бюджетних надходжень, який може негативно вплинути на бізнес.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес".

"Податок з обороту – одна з невдалих пропозицій уряду. Це стара історія. Запровадження податку з обороту обговорюється з перших днів незалежності України", - говорить перший віце-президент Торгово промислової палати Михайло Непран.

Окрім збільшення податкового навантаження податок з обороту зробить неконкурентними українські товари таких галузей як машинобудування та металургія. Вийде так, що при купівлі імпортного товару споживачеві доведеться платити податків менше, ніж при купівлі товару вітчизняного виробництва.

Проблемою є навіть саме адміністрування податку з обороту. Для цього потрібно, зокрема, розробити програмне забезпечення, методики, щоб адміністрування не виявилось дорожчим, ніж потім зберуть податків.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман наголошує, що податок з обороту є особливо шкідливим для бізнесу. На його думку, кращою альтернативою було б покращення податкового адміністрування та підвищення податку на землю і нерухомість, насамперед для великих підприємств.

Нагадаємо, уряд України анонсував нові ініціативи щодо збільшення податків з метою забезпечення додаткового фінансування для армії. Зокрема, планується підвищення військового збору та введення нових податків на окремі види товарів і послуг.

Згідно з урядовим законопроєктом, військовий збір має бути стягнутий з усіх видів доходів, а також з операцій з банківськими металами, ювелірними виробами, легковими автомобілями, нерухомістю та послугами мобільного зв’язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Голова "Укренерго" анонсував покращення ситуації зі світлом вже за пару тижнів
Голова "Укренерго" анонсував покращення ситуації зі світлом вже за пару тижнів
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України