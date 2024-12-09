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Що буде з цінами Україні: прогноз банкірів, фінансових аналітиків та населення

Україна, Понеділок 09 грудня 2024 11:46
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Що буде з цінами Україні: прогноз банкірів, фінансових аналітиків та населення Фото: зростання цін в Україні сповільниться наприкінці 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін в Україні протягом найближчих 12 місяців уповільниться. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

У грудні 2024 року фінансові аналітики через рік на рівні 7,2%.

За інформацією НБУ, населення у листопаді прогнозувало інфляцію 7,8%. Це нижче, ніж у жовтні – 8,1%.

Українські банкіри в жовтні очікували зростання цін через 12 місяців на рівні 9,2%. Це вище за попередній прогноз за липень на рівні 8,7%.

Керівники підприємств очікують на інфляцію 9,7% (дані за серпень).

Що буде з цінами Україні: прогноз банкірів, фінансових аналітиків та населення

Зростання цін в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у жовтні склало 1,8%. Річна інфляція сягнула 9,7%.

За оцінками НБУ, інфляція в Україні у листопаді вже перевищила 10%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 грудня.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, низці овочів та фруктів.

У НБУ очікують, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%, проте інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%.

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