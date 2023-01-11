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Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки

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Україна, Середа 11 січня 2023 15:01
Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки Фото: ціни зростатимуть помірно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Міністерстві економіки України очікують, що ціни зростатимуть помірно. Інфляційна динаміка не відрізнятися від кінця минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"На початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, у грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця - 0,7% за місяць. Річна інфляція склала 26,6%, і цей показник виявився меншим за офіційний прогноз уряду (29,3%).

Як зазначили в міністерстві, упродовж всього часу війни інфляцію практично формували два головних чинники війни:

  • перший - обсяги руйнування інфраструктури (у т.ч. енергетики) та логістики і, відповідно, швидкість відновлення та адаптації економіки;
  • другий - рівень і швидкість міграції як чинник попиту і чинник забезпечення трудовими ресурсами потреби виробництва (і, відтак, формування пропозиції товарів та послуг).

За даними міністерства, стабілізації ринку сприяє продовольчий імпорт, що підкріплює вітчизняну пропозицію товарів, не додаючи наразі поштовху в напрямку зростання цін внаслідок:

  • відносної стабільності цін на продовольство на світових ринках,
  • фіксації обмінного курсу гривні та її відносної стабільності на готівковому ринку.

Також важливим є стримуючий вплив на загальний індекс інфляції від мораторію на зростання комунальних тарифів, які за рік збільшилися лише на 6,0%.

Зазначимо, що в уряді очікували, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році. Офіційний прогноз Кабміну на 2023 рік залишається незмінним - 28,0%.

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