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Щитки для педагогов, условия самоизоляции и проветривание классов: правила работы школ при карантине

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 17:22
Щитки для педагогов, условия самоизоляции и проветривание классов: правила работы школ при карантине Фото: Минздрав опубликовал правила эпидбезопасности для школ при карантине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения утвердило правила обучения в школах на период карантина по коронавирусу. Ответственность за их выполнение возложена на руководителей образовательных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Требования к организации образовательного процесса включают в себя:

  • допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
  • вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
  • вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
  • педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
  • на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
  • при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
  • после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут;
  • при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен одеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.

Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников, и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Полный текст положения можно посмотреть по ссылке.

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