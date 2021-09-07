Щитки для педагогов, условия самоизоляции и проветривание классов: правила работы школ при карантине
Фото: Минздрав опубликовал правила эпидбезопасности для школ при карантине (Getty Images)
Министерство здравоохранения утвердило правила обучения в школах на период карантина по коронавирусу. Ответственность за их выполнение возложена на руководителей образовательных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Требования к организации образовательного процесса включают в себя:
- допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
- вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
- вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
- педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
- на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
- при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
- после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут;
- при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен одеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.
Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников, и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Полный текст положения можно посмотреть по ссылке.