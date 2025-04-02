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Ще одна європейська країна оголосила про великий пакет військових витрат

Греція, Середа 02 квітня 2025 12:42
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Ще одна європейська країна оголосила про великий пакет військових витрат Фото: Греція закупить винищувачі Rafale (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європи оновлюють свої плани з нарощування військового потенціалу. Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Новий план, який визначить обороноздатність Греції в середньостроковій перспективі, з'явився на тлі прагнення країн Європи збільшити військові витрати в умовах триваючої агресії Росії проти України та ослаблення присутності США на континенті.

"Інвестиції в наш оборонний потенціал - це інвестиції в наш суверенітет", - заявив Міцотакіс.

На відміну від багатьох країн ЄС, Греція не чужа пріоритету витрат на оборону. Вона історично була одним із членів НАТО з найвищими витратами на оборону в частці від свого економічного виробництва, регулярно перевищуючи цільовий показник альянсу в 2% від ВВП навіть на піку своєї кризи суверенного боргу.

Багато в чому це пов'язано з давнім суперництвом із сусідньою Туреччиною, джерелом постійної напруженості, яка змушує обидві країни підтримувати сильні можливості стримування. За останні п'ять років Греція придбала 24 винищувачі Rafale у Франції і замовила до 40 ударних винищувачів F-35 у США.

Нова 12-річна стратегія встановлює ціну на суму, яку уряд планує витратити на подальше нарощування свого обладнання та інших можливостей.

"Міністр оборони знає, що на весь термін програми в його розпорядженні 25 млрд доларів", - сказав прем'єр. Тепер міністру доведеться розставити пріоритети і зробити вибір, який є критично важливим і необхідним, додав він.

Нагадаємо, Фінляндія збільшить свої витрати на оборону щонайменше до 3% від валового внутрішнього продукту до 2029 року. Витрати на той час зростуть приблизно на 3 млрд євро.

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