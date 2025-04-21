Ще один російський танкер зазнав аварії: у ЦПД пояснили, в чому небезпека

У Росії сталася чергова аварія з нафтовим танкером, яка призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну. Москва через війну не здатна на технічне обслуговування суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України в Telegram.

Як зазначили в ЦПД, три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. А аварія, що призвела до затоплення двох танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року, спричинила масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

У ЦПД заявили що останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру, що створює серйозні ризики для екології по всьому світу. Причина цього явища -неможливість російської держави забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій.

"Попри всі спроби ru-пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової масштабної екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Тіньовий флот Росії

У 2022 році ЄС ввів заборону на імпорт російської нафти і встановив цінову межу спільно з G7 на міжнародні продажі сирої нафти Москвою, сподіваючись скоротити доходи Кремля після вторгнення в Україну.

Але Росія незабаром знайшла способи обійти ці заходи. Тіньовий флот Москви, який часто покладається на сумнівних страховиків, щоб обійти обмеження цін на нафту, сьогодні становить до 17% усіх нафтових танкерів у світі. У результаті тіньовий флот тепер перевозить понад 80% усієї російської сирої нафти. Для цього Москва використовує старі танкери, які не відповідають сучасним екологічним вимогам.