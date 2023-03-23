Шахти ДТЕК вводять в роботу нові лави для забезпечення українських ТЕС вугіллям

Шахти "ДТЕК Енерго" з початку року ввели в роботу 6 нових лав, щоб підтримати необхідні для роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

В січні було введено в роботу дві лави, у лютому – три. Ще одну лаву на шахтах компанії ввели в роботу у березні.

"Видобуток вугілля - не швидкий процес. Для того, щоб мати вугілля для ТЕС в жовтні-листопаді, треба вводити лави весною. Зараз шахтарі працюють 24/7, щоб забезпечити ТЕС вугіллям під час наступного не менш суворого опалювального сезону", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

У 2022 році шахти "ДТЕК Енерго" ввели в роботу 28 нових лав.

Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомив, що прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії унаслідок атак Росії наближаються до 6 млрд грн.

За останні пів року ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані 29 разів, пошкоджено більше тисячі одиниць обладнання.