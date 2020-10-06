ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Шахтер" получил результаты повторного тестирования на коронавирус

Киев, Вторник 06 октября 2020 12:25
"Шахтер" получил результаты повторного тестирования на коронавирус
Фото: игроки "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Команда остается на самоизоляции

Футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко), тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера" получили результаты повторного теста на коронавирус. Все они отрицательные.

Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

В четверг, 8 октября, команде предстоит пройти еще одно тестирование, а до того момента все "горняки" будут продолжать находиться на самоизоляции. Расположение клуба покинули только Давид Хочолава и Манор Соломон, которые отправились в национальные сборные Грузии и Израиля соответственно.

Напомним, что в конце прошлой недели положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Пятов, Тарас Степаненко и еще двое сотрудников клуба.

В связи с выявленными заражениями в расположение национальной команды Украины не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

Подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины примет Германию на НСК "Олимпийский", а через три дня - Испанию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ШахтертестытестированиеФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь