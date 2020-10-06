"Шахтер" получил результаты повторного тестирования на коронавирус

Фото: игроки "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)

Команда остается на самоизоляции

Футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко), тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера" получили результаты повторного теста на коронавирус. Все они отрицательные.

Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

В четверг, 8 октября, команде предстоит пройти еще одно тестирование, а до того момента все "горняки" будут продолжать находиться на самоизоляции. Расположение клуба покинули только Давид Хочолава и Манор Соломон, которые отправились в национальные сборные Грузии и Израиля соответственно.

Напомним, что в конце прошлой недели положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Пятов, Тарас Степаненко и еще двое сотрудников клуба.

В связи с выявленными заражениями в расположение национальной команды Украины не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

Подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины примет Германию на НСК "Олимпийский", а через три дня - Испанию.