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"Шахтар" вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу

Середа 16 квітня 2025 20:57
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"Шахтар" вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу Фото: "Шахтар" вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) вшанував памʼять загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служба клубу.

Як повідомила прес-служба клубу, одразу після завершення матчу з "Кривбасом" гравці, тренерський штаб та менеджмент "Шахтаря" прибули до місця трагедії, де поклали квіти до імпровізованого меморіалу та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання."Суперництво має залишатися тільки на полі. У такі моменти неможливо залишатися осторонь - ми всі, передусім, люди", - йдеться в заяві клубу Ріната Ахметова.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетною бойовою частиною - щоб спричинити якомога більше жертв.

Після цього Міноборони РФ повідомило, що нібито атакувало ресторан, де "проходила нарада офіцерів НАТО". Росіяни запевняли, що об'єкт "був знищений".

Нещодавно France24 показало відео з цього ресторану, на якому можна помітити, що ресторан унаслідок атаки вистояв. При цьому ракета по ньому не вдарила, вона вибухнула за 70-100 метрів.

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Кривий Ріг Шахтар
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