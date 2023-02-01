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"Шахтар" влаштував гольовий фестиваль із "Марібором" на зимових зборах: відео

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Белек, Середа 01 лютого 2023 18:23
"Шахтар" влаштував гольовий фестиваль із "Марібором" на зимових зборах: відео Фото: Дмитро Криськів забив другий м'яч "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Надрезультативною нічиєю завершився контрольний матч між донецьким "Шахтарем" і словенським "Марібором" на турецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Шахтар" – "Марібор" – 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 34, 40, Бондаренко, 71 – Брніч, 38, 51, Божіч, 48, 77

Невисокий темп у стартові хвилини приспав пильність оборони "фіалок". Як наслідок, на 15-й хвилині словенці проспали випад Зубкова. Український вінгер змістився з флангу до центру та розкішно поклав м'яч у кут воріт.

Гол додав "гірникам" упевненості. Ось і Судаков відзначився, але суддівська бригада скасувала взяття воріт. Згодом він же міг подвоїти перевагу "Шахтаря" після класної комбінації, та оборонець в останній момент вибив м'яч подалі.

А під завісу тайму суперники організували ударні 6 хвилин, забивши три м'ячі на двох. Спершу Криськів отримав пас від Судакова й більярдним пострілом увігнав сферу в дальній кут. У відповідь Брніч закрутив м'яч у дальню дев'ятку на 38-й хвилині, не залишивши шансів Трубіну. Однак, Криськів забив вдруге, результативно зігравши в межах карної зони.

Проте, старт другої половини довів, що "Марібор" із нокдауну здатен "піднятися" блискавично. У перші п'ять хвилинки "фіалки" забили двічі. Божіч проштовхнув м'яч у сітку після стандарту, а Брніч оформив дубль із ударом повз Трубіна з кількох метрів.

Та на цьому гольова феєрія не закінчилася. Після 70-ї хвилини "Шахтар" і "Марібор" ще раз обмінялися забитими м'ячами. Ще один шедевр вдався Бондаренку – хавбек "гірників" із лінії штрафного ідеально відправив сферу в дальню дев'ятку. Натомість Божіч забив після помилки Ракицького – 4:4 у підсумку.

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Трубін, Траоре, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Гочолейшвілі, Михайліченко, Криськів, Бондаренко, Фарина

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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