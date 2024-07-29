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"Шахтар" відпустив легіонера до Європи

Копенгаген, Понеділок 29 липня 2024 12:23
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"Шахтар" відпустив легіонера до Європи Фото: Гіоргі Гочолейшвілі приміряв футболку "Копенгагена" (fck.dk)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Грузії Гіоргі Гочолейшвілі змінив донецький "Шахтар" на данський "Копенгаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний кавказець продовжить кар'єру в чемпіонаті Данії. У лавах вітчизняного гранда провів 1,5 сезони.

Гочолейшвілі орендований "Копенгагеном" на рік. "Леви" матимуть опцію викупу оборонця. Контракт грузинського виконавця з "Шахтарем" чинний до 31 грудня 2027 року.

"Гірники" підписали Гочолейшвілі в січні 2023-го за 1 млн євро. З тих пір він провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Влітку оборонець їздив на Євро-2024, але не зіграв жодної хвилини за збірну Грузії.

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо. На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів.

До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Згодом відновили тренувальний процес і задіяні на Євро-2024 гравці. Новачками гранда стали воротар Фесюн, оборонець Грам і хавбек Франьїч.

У липні "гірники" провели кілька спарингів. Новий сезон "Шахтар" мав розпочати поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Проте, матч перенесли через Олімпійські ігри.

До слова, раніше "Динамо" знищило белградський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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