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"Шахтар" створює футбольну команду для ветеранів

Понеділок 05 лютого 2024 19:32
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"Шахтар" створює футбольну команду для ветеранів Фото: "Шахтар" Ахметова створює футбольну команду для ветеранів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова пропонує програму реабілітації поранених за допомогою спорту і створює футбольну команду для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок, йдеться в повідомленні.

Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник, які проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому (Київська область).

Набір футболістів і підготовка тренерів розпочнеться найближчим часом. У майбутньому передбачена участь команди в змаганнях, у тому числі - європейських.

"Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. "Шахтар" - перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання - створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу", - цитує клуб слова генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Нагадаємо, ФК "Шахтар" як і бізнес-активи Ріната Ахметова з перших днів війни надають підтримку Збройним силам України та допомогу постраждалим від війни українцям.

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ветерани Шахтар
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