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"Шахтар" продовжив контракт із лідером команди: взимку його не продали в АПЛ

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Київ, Вівторок 21 березня 2023 18:58
"Шахтар" продовжив контракт із лідером команди: взимку його не продали в АПЛ Фото: Микола Матвієнко залишається в "Шахтарі" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Новий тривалий контракт із донецьким "Шахтарем" підписав оборонець збірної України Микола Матвієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек поставив підпис під новою угодою з "гірниками". Чинний відтепер договір діятиме майже 5 років.

Матвієнко підписав із "Шахтарем" контракт до 31 грудня 2027 року. Якщо він залишатиметься у складі вітчизняного гранда до того часу, то проведе за "гірників" 13 сезонів на професіональному рівні. У структурі "Шахтаря" оборонець опинився ще в 13 років.

Наразі в складі "гірників" Матвієнко провів 157 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Із "Шахтарем" центрбек здобув 3 чемпіонські титули, 4 Кубка України та Суперкубок України-2021. На правах оренди також виступав у "Карпатах" і "Ворсклі".

Взимку на Матвієнка всерйоз претендував англійський "Брайтон". Команда Роберто Де Дзербі пропонувала за українця 16 млн євро плюс бонуси. Менеджмент "Шахтаря" відхилив пропозицію "чайок", оскільки розраховував виручити за свого вихованця орієнтовно 30 мільйонів.

До слова, раніше "Динамо" поступилося "Зорі" в битві претендентів на нагороди Прем'єр-ліги.

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