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"Шахтар" – "Фейєнорд": де дивитися матч Ліги Європи

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Варшава, Вівторок 07 березня 2023 11:56
"Шахтар" – "Фейєнорд": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Шахтар" вибив "Ренн" на стадії плей-офф турніру (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з роттердамським "Фейєнордом" у Варшаві.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Фейєнорд" відбудеться 9 березня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки другого за рангом єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:00.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Фейєнорда" перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Тоді "гірники" відсвяткували дві перемоги – 2:1 на виїзді та 3:1 удома. Зрештою, український гранд вийшов до 1/8 фіналу турніру.

Перед матчем єврокубків "Шахтар" розгромив "Металіст 1925" у чемпіонаті України. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Зубков (двічі), Михайліченко, Траоре, Петряк і Ракицький. Команда Ігора Йовічевіча ділить лідерство в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (по 36 очок).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

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