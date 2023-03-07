"Шахтар" – "Фейєнорд": де дивитися матч Ліги Європи

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з роттердамським "Фейєнордом" у Варшаві.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Шахтар" – "Фейєнорд" відбудеться 9 березня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки другого за рангом єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:00.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Фейєнорда" перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Тоді "гірники" відсвяткували дві перемоги – 2:1 на виїзді та 3:1 удома. Зрештою, український гранд вийшов до 1/8 фіналу турніру.

Перед матчем єврокубків "Шахтар" розгромив "Металіст 1925" у чемпіонаті України. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Зубков (двічі), Михайліченко, Траоре, Петряк і Ракицький. Команда Ігора Йовічевіча ділить лідерство в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (по 36 очок).