"Шахтар" – "Барселона". Чемпіон України прилетів на матч Ліги чемпіонів: хто в складі

Делегація донецького "Шахтаря" завершила тривалий вояж до німецького Гамбурга на матч групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Матч "Шахтар" –"Барселона" відбудеться у Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

"Гірники" розпочали подорож на матч 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів ще в суботу, коли автобусом переїхали з Києва до Львова. У неділю підопічні Маріно Пушіча провели ранкове тренування у Винниках, а потім вирушили в польський Жешув.

Звідти "Шахтар" полетів до німецького Любека. У неділю ввечері "гірники" нарешті приїхали в Гамбург. До складу делегації чемпіона України ввійшли футболісти та тренерський штаб першої команди, гравці та персонал колективу U-19, клубний менеджмент.

Пушіч узяв до Німеччини 27 виконавців. Серед них – оборонець Юхим Конопля. Він тренуватиметься з першою командою, але пропустить поєдинок проти "Барси" через перебір жовтих карток.

Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 7 листопада:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник



Захисники: Бондар, Лемкін, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Чигринський, Ракицький



Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук



Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі