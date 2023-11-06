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"Шахтар" – "Барселона". Чемпіон України прилетів на матч Ліги чемпіонів: хто в складі

Гамбург, Понеділок 06 листопада 2023 11:29
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"Шахтар" – "Барселона". Чемпіон України прилетів на матч Ліги чемпіонів: хто в складі Фото: "Гірники" на шляху до Німеччини (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" завершила тривалий вояж до німецького Гамбурга на матч групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Шахтар" –"Барселона" відбудеться у Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

"Гірники" розпочали подорож на матч 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів ще в суботу, коли автобусом переїхали з Києва до Львова. У неділю підопічні Маріно Пушіча провели ранкове тренування у Винниках, а потім вирушили в польський Жешув.

Звідти "Шахтар" полетів до німецького Любека. У неділю ввечері "гірники" нарешті приїхали в Гамбург. До складу делегації чемпіона України ввійшли футболісти та тренерський штаб першої команди, гравці та персонал колективу U-19, клубний менеджмент.

Пушіч узяв до Німеччини 27 виконавців. Серед них – оборонець Юхим Конопля. Він тренуватиметься з першою командою, але пропустить поєдинок проти "Барси" через перебір жовтих карток.

Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 7 листопада:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник

Захисники: Бондар, Лемкін, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Чигринський, Ракицький

Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Барселона&quot;. Чемпіон України прилетів на матч Ліги чемпіонів: хто в складі

До слова, раніше "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.

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