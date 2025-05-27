Сезон полуниці під загрозою? Що з урожаєм і чи чекати на зниження цін

На українських ринках з'являється все більше полуниці, і її ціна поступово падає. Проте вартість ягоди все ще вища, ніж минулого року. Це пов'язано з несприятливою погодою, яка вплинула на новий урожай.

Детальніше про ситуацію з цінами на полуницю, – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що відбувається з цінами на полуницю?

Які чинники впливають на вартість ягоди?

Коли очікується пік полуничного сезону?

Полуниця дорожча ніж торік

Полуниця – перша з українських ягід, яка з'являється у продажу навесні. Традиційно наприкінці травня ринкові та магазинні полиці заповнюють кошики з полуницями, а ціни знижуються.

Проте цьогоріч ситуація дещо відрізняється. Хоча ягоди з українських господарств більшає, її вартість б'є по кишені.

За інформацією оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", наданою РБК-Україна, наразі українська полуниця, переважно з Закарпаття, витісняє з продажу імпортну продукцію з Туреччини, Греції, Іспанії.

Як розповіла керівниця відділу маркетингу "Шувар" Тетяна Попович, у третій декаді травня ціни на українську полуницю коливаються в межах 120-144 грн/кг на ринку Львова. Проте минулого року в аналогічний період середня ціна становила близько 98 грн/кг, що свідчить про здорожчання на 22-30% залежно від регіону та обсягів постачання.

Експерти EastFruit також відзначають збільшення пропозиції ягоди із західних областей, що позначається на цінах. Якщо в першій половині травня фермери продавали тепличну полуницю за 220-260 грн/кг, то вже на початку минулого тижня ціни впали на 35% – до 120-190 грн/кг.

При цьому на порталі пишуть, що полуниця в Україні надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

(Не)сезон 2025: що сталося з врожаєм полуниці

Основною причиною вищих цін на полуницю цього року є несприятливі погодні умови.

Прохолодна весна, квітневі заморозки та нижчі за норму температури у травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Це призвело до зменшення обсягів ранньої полуниці на ринку та підвищення цін, розповіла Тетяна Попович.

Фермери з різних регіонів України повідомляють про значні втрати ранніх сортів ягід – від 30% до 100% через заморозки.

Фото: врожай полуниці менший у 2025 через несприятливу погоду (GettyImages)

До прикладу, ягідне господарство у селі Романів на Волині втратило 3,5 га полуниці, що становить 85% засадженого поля.

Власниця господарства розповіла "Суспільному", що така кількість насаджень вимерзла вперше за 10 років її діяльності. Усі сподівання вона покладає на ремонтантні сорти (плодоносять кілька разів на сезон).

Варто зазначити, що травень 2025 на Волині виявився найхолоднішим за останні 20 років, за даними Укргідрометцентру.

Коли ціна на полуницю знизиться

Пік полуничного сезону в Україні зазвичай припадає на червень, коли масово дозріває ягода з відкритого ґрунту. Тоді й ціни є найдоступнішими.

Керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяна Попович прогнозує, що основні обсяги ягоди з’являться на ринках Львівщини у першій половині червня. За сприятливої погоди можливе зниження цін до рівня 80-100 грн/кг. Проте зважаючи на скорочений врожай та зростання витрат на вирощування й логістику, значного подешевшання не очікується.

За даними EastFruit, пропозиція української полуниці ще не досягла піка, адже масовий збір ягоди розпочнеться на початку наступного місяця. Але на цінові тенденції можуть негативно вплинути цьогорічні весняні заморозки.

Скільки коштує полуниця наприкінці травня

Ціни на ягоду по регіонах коливаються в межах 150-200 грн за кілограм.

На ринках по районах Києва минулих вихідних ягода коштувала 165-180 грн/кг. У продажу полуниця з Одеси, Ізмаїла, Волині. На ринку "Столичний" середня ціна на 26 травня становить 130 грн/кг на українську полуницю і 155 грн/кг – на імпортну.

Водночас у супермаркетах ціни вищі. Наприклад, у "Сільпо" вартість становить 282,5 грн/кг, у мережі Varus – 229,9 грн/кг, у Novus – 249 грн/кг.

Скриншот varus.ua

На ринках Одеси полуниця почала дешевшати, опустившись з 280-300 грн до 180-200 грн/кг. Це пояснюють дозріванням основного українського врожаю та збільшенням обсягів постачання.

У Луцьку переважно продається закарпатська полуниця. Ціни коливаються від 170 до 200 грн/кг. Продавці відзначають, що ціна не надто змінилася порівняно з минулим роком, а зниження відбувається повільніше через холодну погоду та менший врожай волинської полуниці.

На ринках Полтави також з'явилася ґрунтова полуниця, вартість якої стартує від 170 грн/кг, а на деяких прилавках досягає 200 грн. Продавці запевняють, що ягоди стали солодшими, але зниження цін поки не обіцяють.

На ринку у Чернівцях полуниця коштує від 150 до 240 грн/кг. Розбіжності в цінах пояснюють зниженням врожайності через рясні дощі. Переважно на прилавках теплична ягода, але можна знайти й домашню полуницю.

При підготовці використовувалися: коментар керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, публікації порталу EastFruit, "Суспільне", "Ділова Одеса", сайту Полтави 0532.ua, "ВолиньPost" та дані мереж супермаркетів.