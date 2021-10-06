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В Северодонецке весной начнется строительство больницы третьего уровня

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Северодонецк, Среда 06 октября 2021 10:50
В Северодонецке весной начнется строительство больницы третьего уровня Фото: в Северодонецке весной начнется строительство больницы третьего уровня (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Луганская областная государственная администрация объявила тендер на разработку проектно-сметной документации строительства областной клинической больницы. Здесь будут оказывать специализированную медицинскую помощь третьего уровня для жителей Луганщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

По словам главы обладминистрации Сергея Гайдая, рассматривались различные варианты финансирования проекта.

"Нам предлагали кредитные средства, однако проект оказался дорогостоящим. Поэтому было решено возводить в Северодонецке больницу за государственные средства", - рассказал он.

Открытие областной больницы на подконтрольной территории Луганщины стало частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Через несколько дней будет объявлен победитель конкурса на разработку проекта, после чего зимой планируют начать тендер на исполнителя самого строительства.

По словам Гайдая, строительство областной клинической больницы в Северодонецке начнется весной следующего года.

Напомним, в Донецкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также начали создание областной многопрофильной больницы. Ее откроют в Краматорске, вместе с жильем для студентов и медиков.

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