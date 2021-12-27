В Северодонецке создают Аллею памяти героев

В Северодонецке Луганской области начался монтаж и установка памятных стел, которые станут комплексом Аллеи памяти бойцов АТО/ООС, отдавших жизнь за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юрия Голика в Facebook .

По его словам, это точно такой же проект, который был реализован ранее в Днепре в 2017 году командой главы ОДА Валентина Резниченко, чьим советником Голик работал в 2015-2019 годах.

На стелах - имена погибших на Майдане и на Донбассе, а также фотографии, снятые в зоне боевых действий.

Аллею памяти в Северодонецке создают в рамках программы президента "Большая стройка". Профинансируют проект за частные средства.

"Уверен, что такие Аллеи должны быть в каждом областном центре страны", - добавил он.