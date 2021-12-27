ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Северодонецке создают Аллею памяти героев

Новина українською →
Северодонецк, Понедельник 27 декабря 2021 11:08
В Северодонецке создают Аллею памяти героев Фото: в Северодонецке создают Аллею памяти героев (facebook.com/y.golyk)
Автор: Артем Горовенко

В Северодонецке Луганской области начался монтаж и установка памятных стел, которые станут комплексом Аллеи памяти бойцов АТО/ООС, отдавших жизнь за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юрия Голика в Facebook.

По его словам, это точно такой же проект, который был реализован ранее в Днепре в 2017 году командой главы ОДА Валентина Резниченко, чьим советником Голик работал в 2015-2019 годах.

На стелах - имена погибших на Майдане и на Донбассе, а также фотографии, снятые в зоне боевых действий.

Аллею памяти в Северодонецке создают в рамках программы президента "Большая стройка". Профинансируют проект за частные средства.

"Уверен, что такие Аллеи должны быть в каждом областном центре страны", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что летом на Донбассе начали строить Областную многопрофильную больницу в Краматорске. Клиника, которую создают с нуля по программе президента "Большая стройка", будет обслуживать жителей Донецкой, Луганской и части Харьковской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк Большая стройка
NEWS
В Украине сделали более 28 млн прививок от COVID-19
В Украине сделали более 28 млн прививок от COVID-19
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад