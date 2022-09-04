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На севере Казахстана из-за пожаров задерживаются поезда, есть пострадавшие

Новина українською →
Казахстан, Воскресенье 04 сентября 2022 07:12
На севере Казахстана из-за пожаров задерживаются поезда, есть пострадавшие Иллюстративное фото: на севере Казахстана из-за пожаров задерживаются поезда (flickr by Globovision)
Автор: Артур Родивилов

На севере Казахстана из-за природных пожаров задерживаются шесть пассажирских и 11 грузовых поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vlast.kz.

Также известно о 10 пострадавших в результате пожаров на севере страны. Некоторых госпитализировали с ожогами различной степени. Из-за пожаров повреждены 108 зданий.

В пятницу на севере Казахстана возник лесной пожар, огонь достиг населенных пунктов. Были эвакуированы 1841 человек. По последней информации, площадь пожара составляет 9400 га.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить оперативный штаб по тушению начавшихся в Костанайской области лесных пожаров.

Глава государства намеревался ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Ранее мы писали, что во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, которые пытаются погасить тысячи спасателей.

Также сообщалось о масштабном пожаре на северо-востоке Испании в середине августа. Спасателям пришлось эвакуировать около полторы тысячи человек.

Масштабные пожары также бушуют в России. В ряде областей было объявлено ЧП.

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