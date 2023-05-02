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Серія А отримала першого новачка на наступний сезон із тренером-чемпіоном світу

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Фрозіноне, Вівторок 02 травня 2023 11:59
Серія А отримала першого новачка на наступний сезон із тренером-чемпіоном світу Фото: Фабіо Гроссо (третій ліворуч) з тренерським штабом (frosinonecalcio.com)
Автор: Антон Федорців

За три до кінця змагань в італійській Серії B "Фрозіноне" гарантував собі підвищення в класі за підсумками сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Достроковий вихід в еліту став можливим після домашньої перемоги над "Реджиною" (3:1). Забитими м'ячами в складі колективу з області Лаціо відзначилися Бореллі, Роберто Інсіньє (пенальті) та Касо.

"Фрозіноне" з березня 2021 року очолює Фабіо Гроссо. Він зумів завершити той сезон із командою на 10-й сходинці. У минулому же "жовто-сині" піднялися вгору на одну позицію. У нинішньому сезоні "Фрозіноне" йде в лідерах, набравши 71 очко. За три тури до кінця першості в активі "Дженоа" на чотири пункти менше.

У понад 100-річній історії "Фрозіноне" лише двічі виступав у Серії А. Обидва рази команда з Лаціо фінішувала в зоні вильоту. Навіть у Серії B "жовто-сині" проводять усього 13-й сезон.

Хто такий Фабіо Гроссо

Колишній оборонець італійських грандів і збірної Італії, вихованець "Ренато Курі Анголани". Дебютував на рівні Еччеленци (шостий у футбольній піраміді) в сезоні 1994/95.

У Серії А вперше зіграв у складі "Перуджі" в сезоні 2001/02. Пізніще виступав за "Палермо", міланський "Інтер", "Ліон" і туринський "Ювентус". Завоював три чемпіонські титули в Італії та Франції, а також інші другорядні трофеї.

У складі національної команди в 2003-2010 рр. зіграв 48 матчів, у яких забив 4 м'ячі. Саме Гроссо оформив перший гол у півфіналі ЧС-2006 проти Німеччини (2:0), а також реалізував вирішальний одинадцятиметровий у серії пенальті фінального матчу проти Франції.

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