Серена Уильямс зачехлила ракетку во втором раунде турнира в Торонто

Не смогла пробиться в третий раунд турнира WTA в канадском Торонто американка Серена Уильямс. Она уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA, Торонто, хард

Бенчич – Серена Уильямс – 2:0 (6:2, 6:4)

Опытная американская теннисистка начала тяжело. Уже первый гейм на собственной подаче Уильямс-младшая едва не отдала 12-й сеяной на турнире. Но вскоре Бенчич таки оформила брейк.

Устроить камбэк Серена Уильямс могла при счете 2:5. Американка отыграла три сет-пойнта и была близка к брейку. Однако дожать соперницу не смогла и уступила в первой партии.

Во втором сете теннисистки шли ровно, выигрывая собственные подачи. Слом случился при счете 3:3. Бенчич оформила брейк, вырвалась вперед и уже своего не отдала (6:4).

Для Уильямс этот поединок стал последним в карьере в Торонто, где она трижды триумфовала (2001, 2011, 2013 гг.). Ранее американка анонсировала окончательный уход из большого тенниса после Открытого чемпионата США этого года.