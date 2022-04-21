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Серебро, икра и древесина: Британия ужесточила торговые санкции против России

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Лондон, Четверг 21 апреля 2022 17:11
Серебро, икра и древесина: Британия ужесточила торговые санкции против России Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобритания ужесточила торговые санкции против России из-за ее военного вторжения в Украину. Под запрет попал импорт серебра, икры и древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Сообщается, что запрет на импорт серебра, древесины и дорогих товаров, в том числе икры, касается ежегодных поставок на 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов).

Кроме того, на импорт алмазов и каучука из России и Беларуси повысят пошлину на 35%. Данная мера распространяется на поставки на 130 млн фунтов стерлингов (170 млн долларов).

"Великобритания продолжает стоять плечом к плечу с Украиной и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы нанести максимальный ущерб путинскому режиму, сократив ресурсы и средства, необходимые ему для ведения этой незаконной войны", - отметила министр международной торговли Анн-Мари Тревельян

Напомним, до этого Британия расширила санкции против России в отношении физических и юридических лиц.

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