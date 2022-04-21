Серебро, икра и древесина: Британия ужесточила торговые санкции против России

Великобритания ужесточила торговые санкции против России из-за ее военного вторжения в Украину. Под запрет попал импорт серебра, икры и древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии .

Сообщается, что запрет на импорт серебра, древесины и дорогих товаров, в том числе икры, касается ежегодных поставок на 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов).

Кроме того, на импорт алмазов и каучука из России и Беларуси повысят пошлину на 35%. Данная мера распространяется на поставки на 130 млн фунтов стерлингов (170 млн долларов).

"Великобритания продолжает стоять плечом к плечу с Украиной и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы нанести максимальный ущерб путинскому режиму, сократив ресурсы и средства, необходимые ему для ведения этой незаконной войны", - отметила министр международной торговли Анн-Мари Тревельян