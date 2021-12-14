Сербия начала переговоры по еще четырем направлениям по вступлению в ЕС
Сербия начала переговоры по еще четырем политическим направлениям на пути к вступлению в Европейский союз. Они касаются транспорта, энергетики, трансевропейских инфраструктурных сетей, окружающей среды и изменения климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского совета.
"Это вторая межправительственная конференция с тех пор, как Евросовет одобрил пересмотренную методологию расширения (ЕС - ред.)", - говорится в релизе.
Отмечается, что в новой методологии расширения ЕС появился так называемый "Четвертый кластер". Он состоит из четырех переговорных глав:
- транспортной политики;
- энергетики;
- трансевропейских инфраструктурных сетей;
- окружающей среды и изменения климата.
Как заявил возглавляющий делегацию ЕС государственный секретарь Министерства иностранных дел Словении Гашпер Довжан, присоединение Белграда к обсуждению "Четвертого кластера" придает больше динамики переговорам.
"Мы особенно рады видеть практическую реализацию пересмотренной методологии расширения с первым в истории открытием переговорного кластера", - сказал он.
Сербская телерадиокомпания РТС отметила, что в настоящее время Белград ведет переговоры с Брюсселем по 20 темам, которые необходимы для дальнейшего сближения с ЕС.