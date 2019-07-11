У Сенченко рассказали о решении суда в пользу пострадавшего от агрессии РФ украинца

Фото: Андрей Сенченко (пресс-служба)

Сенченко прокомментировал решение суда

Приморский районный суд Одессы рассмотрел подготовленный командой партии "Сила права" иск о возмещении морального и имущественного ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Андрея Сенченко.

Как сообщили в пресс-службе, иск был подготовлен в интересах переселенца из Донецка Константина Носко, который в августе 2014-го был вынужден покинуть родной город из-за оккупации.

Так, суд в лице судьи по делу Людмилы Домусчи постановил взыскать с Российской Федерации в пользу Константина Носко моральный ущерб в размере 1 148 935,72 (один миллион сто сорок восемь тысяч девятьсот тридцать пять гривен семьдесят две копейки) и имущественный ущерб в размере 106 575,00 грн (сто шесть тысяч пятьсот семьдесят пять гривен).

Отмечается, что в связи с важностью дела и перезагруженностью юристов местной приемной представлять Константина в суде должны были адвокаты "Силы права" из Киева. Не доехав до Одессы 160 км, в районе пгт Любашевка команда попала в дорожно-транспортное происшествие. Адвокат получила травму.

"В связи с невозможностью присутствовать на заседании, мы подали ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя истца, – отметил глава "Силы права" Андрей Сенченко. – Благодарим судью Людмилу Домусчи, которая с пониманием отнеслась к форс-мажору и именем Украины вынесла еще одно справедливое решение в пользу гражданина Украины, пострадавшего вследствие вооружённой агрессии России против Украины".

Напомним, Гороховский районный суд Волынской области 9 июля удовлетворил подготовленное "Силой права" заявление и установил юридический факт пребывания Сергея Бойко в плену у контролируемых Российской Федерацией вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой области Украины вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации.