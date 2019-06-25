Сенченко: наша стратегия юридического давления на РФ имеет реальные результаты

Фото: Андрей Сенченко (ukrinform.ua)

Сенченко выступает за юридическое давление на Россию

Лидер избирательного объединения "Сила права" Андрей Сенченко заявил, что давить на страну-агрессора нужно не только военными методами, но и дипломатически, экономически, юридически, информационно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"Мы предлагаем обществу простую и эффективную стратегию победы в этой войне, и для этого не нужно идти на безумные жертвы и гнать танковые колонны в Крым и Донбасс. Нужно давить на страну-агрессора не только военными методами, но и дипломатически, экономически, юридически, информационно. Ни предыдущая, ни нынешняя власть пока не обращает внимания на наши идеи, но мы, наверное, единственные, у кого есть реальные результаты юридической борьбы с РФ. В частности, уже сейчас арестовано российских активов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов", - рассказал он.

Как известно, Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на министра обороны от "Батькивщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права".

Политик объяснил, что каждый украинский гражданин, пострадавший от российской вооруженной агрессии, от оккупации нашей страны, имеет право получить компенсацию за причиненный оккупантами вред. По его словам, последние пять лет активисты "Силы права" помогают пострадавшим украинскими гражданами бороться юридически против государства-агрессора.

"К сожалению, государство в этом направлении ничего не сделало... даже не провело инвентаризацию ущерба, причиненного украинцам. А вот если вы зайдете на сайт нашего общественного объединения, то увидите там более 1000 судебных решений по вопросам убытков, причиненных украинцам в результате российской агрессии. И для того, чтобы вся эта деятельность была более успешной, для того, чтобы люди скорее получили компенсацию, нужно многое менять в украинской власти", - так объяснил Сенченко участие "Силы права" в парламентских выборах.

Политик рассказал, что стратегия юридического наступления на оккупанта была разработана еще в 2014 году - позже, волонтерская деятельность переросла в общественное объединение.

"Мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. У нас работают 200 профессиональных юристов. И, кстати, услуги бесплатные. Мы смогли дожать украинских парламентариев, чтобы они полтора года назад, наконец-то, внесли изменения в закон, и освободили таких граждан от уплаты судебного сбора. А теперь мы создали партию ... опираемся в первую очередь на волонтерскую сеть, которая работала в общественном объединении "Сила права". Мы работаем не на пиар, а на результат. Когда наша партия зайдет в парламент, мы будем знать, что делать - юридические механизмы давления на РФ давно отработаны", - объясняет Сенченко.

Он отметил, что украинские политики не должны забывать об угрозе пророссийских сил на политическом и информационном фронтах. Важно, чтобы в украинской политике появилась политические команды, которые будут предлагать четкие механизмы достижения победы в этой войне, а не говорить очередные речи с трибуны, считает политик.

"Сила права" показала, реально действующий механизм. Из последних примеров - Соломенский районный суд Киева постановил взыскать с России более одного миллиона гривен в пользу украинской журналистки и общественной активистки Анны Андриевской. Соответствующий иск Андриевская подала в суд именно по программе объединения "Сила права". Не нужно ждать, что РФ признает решение украинского суда - Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Решение украинского суда может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Может быть арестовано любое имущество, принадлежащее российским государственным компаниям где-то в мире", - объясняет Сенченко.

Ранее стало известно о том, что Сенченко объединился на парламентских выборах с общественным движением "Общее дело", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель избирательного объединения - формирование коалиции в будущей Верховной раде вокруг 5 принципов, среди которых недопустимости капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.