У Сенаті США впевнені, що з новою допомогою Україна зможе повільно відтісняти росіян

Додаткове американське фінансування українських військ не призведе до кардинального прориву на полі бою, однак дасть змогу поступово відтісняти росіян.

Про це заявив голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

За його словами, якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то ЗСУ до кінця року будуть повільно відтісняти росіян. Кардинального прориву не передбачається.

Також голова комітету припустив, що вже з додатковою допомогою від США українська армія зможе перейти в наступ наступного року.

"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дасть їм змогу встановити вогневий контроль над Кримом", - сказав Рід.

Він вважає, що це значно ускладнить становище росіян і змусить їх сісти за стіл переговорів.

Допомогу потрібно затвердити

Також сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

"Ми повинні ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Ми повинні буквально дати їм зброю, артилерію і боєприпаси, щоб виконати роботу", - додав сенатор.

За його словами, росіяни наразі можуть здійснювати тиск на українську армію і перейшли до більш звичного для них типу війни. Йдеться про фіксовані позиції, бункери та щільне мінування.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, для продовження поставок зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт із грошима для України, Ізраїлю і Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників і підписати президент.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні. Однак документ суттєво відрізнятиметься від пакета зовнішньої допомоги в розмірі 95 млрд доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.