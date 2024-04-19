У Сенаті пообіцяли швидко надіслати законопроект про допомогу Україні на підпис Байдену

Сенат США швидко ухвалить законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні, і надішле їх на підпис президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера у Twitter .

Зазначимо, що Сенат з сьогоднішнього дня пішов на перерву до 29 квітня. Сам Шумер не уточнив, чи збиратимуться сенатори в екстреному порядку, щоб швидше прийняти допомогу Україні та Ізраїлю.

"Якщо США не підтримають Україну, вони програють війну Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.)", - наголосив лідер демократів.

Шумер нагадав, що цього тижня провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він додав, що сподівається на підтримку законопроектів з боку Палати представників, оскільки "зволікання дорого обійшлося США та їхнім союзникам".

" Якщо Палата представників відправить (Сенату - ред.) пакет законопроектів щодо національної безпеки, ми швидко відправимо його президенту США Джо Байдену ", - наголосив Шумер.

Законопроект про допомогу Україні

Нагадаємо, на цьому тижні спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс на розгляд законопроект, який передбачає нове фінансування для України на суму понад 60 млрд доларів.

Він пообіцяв, що Палата проголосує за документ уже в суботу, 20 квітня. Водночас нижня палата Конгресу вже сьогодні розпочала розгляд законопроекту.

Щоб гроші для України виділили, потрібне також голосування за ініціативу в Сенаті та підпис президента США Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.