ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сенате США хотят расширить санкции против России по "списку Магнитского"

Вашингтон, Четверг 10 сентября 2020 06:28
В Сенате США хотят расширить санкции против России по "списку Магнитского"
Фото: Сенат США (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин попросили Минфин США расширить санкции по "акту Магнитского". Данная программа является "одним из наиболее эффективных механизмов для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".

Об этом говорится в их письме, опубликованном в комитете по иностранным делам в Сенате.

В своем обращении американские законодатели указали, что уже назрели новые обозначения, требуемые программой санкций по "акту Магнитского" в отношении России.

"С момента принятия в 2012 году "акта Магнитского" мы ожидали, что Офис по контролю за иностранными активами будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень санкций от администрации по Магнитскому за 2019 год", - сказано в письме.

Напомним, что Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и смерть в СИЗО экс-юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как известно, юрист фонда Hermitage Capital Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в налоговых преступлениях. Он провел в СИЗО около года, где в возрасте 37 лет умер, не дождавшись суда.

Установлено, что причиной смерти Магнитского стало несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Родные юриста и правозащитники уверены, что к гибели Магнитского причастны сотрудники колонии и высшие органы власти.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НавальныйСенат СШАСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь