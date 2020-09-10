В Сенате США хотят расширить санкции против России по "списку Магнитского"

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин попросили Минфин США расширить санкции по "акту Магнитского". Данная программа является "одним из наиболее эффективных механизмов для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".

Об этом говорится в их письме, опубликованном в комитете по иностранным делам в Сенате.

В своем обращении американские законодатели указали, что уже назрели новые обозначения, требуемые программой санкций по "акту Магнитского" в отношении России.

"С момента принятия в 2012 году "акта Магнитского" мы ожидали, что Офис по контролю за иностранными активами будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень санкций от администрации по Магнитскому за 2019 год", - сказано в письме.

Напомним, что Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и смерть в СИЗО экс-юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как известно, юрист фонда Hermitage Capital Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в налоговых преступлениях. Он провел в СИЗО около года, где в возрасте 37 лет умер, не дождавшись суда.

Установлено, что причиной смерти Магнитского стало несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Родные юриста и правозащитники уверены, что к гибели Магнитского причастны сотрудники колонии и высшие органы власти.