Сенат США просунувся до схвалення тимчасових видатків бюджету

Законопроект про запобігання частковому призупиненню роботи уряду США подолав першу процедурну перешкоду в Сенаті. Законодавці намагаються провести цей захід через Конгрес до встановленого 19 січня останнього терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законодавство покликане дати Сенату, в якому більшість складають демократи, і Палаті представників, контрольованої республіканцями, більше часу для вжиття заходів щодо витрат у розмірі 1,59 трлн доларів на фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня.

Сенат проголосував 68 голосами проти 13 за початок дебатів щодо законопроекту про тимчасове фінансування, наближаючи його до ухвалення. Очікується, що після схвалення законопроекту Палата представників негайно його розгляне.

"Ключем до завершення нашої роботи цього тижня буде двопартійна співпраця в обох палатах", - заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, виступаючи у Сенаті.

Хоча ультраконсерватори у Палаті представників заявляють, що вони виступають проти збереження відкритості урядових агенцій на нинішньому рівні фінансування, спікер може обійти їх, покладаючись на підтримку демократів. "Кокус свободи" у Палаті представників засудив законопроект як "капітуляцію".

Тимчасові заходи

Законопроект продовжить фінансування державних установ на нинішньому рівні, але встановить дві нові дати закінчення терміну дії: гроші на сільське господарство, харчування, транспорт, житло, енергетику, військове будівництво та програми для ветеранів, термін дії яких спливає у п'ятницю, буде виділено до 1 березня .

Асигнування для інших відомств, включаючи оборону, внутрішню безпеку та Держдепартамент, термін дії яких закінчується 2 лютого, буде продовжено до 8 березня.

Конгрес не зміг вкластися у термін, призначений на 30 вересня 2023 року, для схвалення близько десяти законопроектів про витрати на 2024 фінансовий рік через вимоги щодо глибокого скорочення витрат з боку невеликої групи консервативних республіканців у Палаті представників.

Цей законопроект є третім тимчасовим заходом витрат цього фінансового року.

Окрема битва ведеться навколо законопроекту про "надзвичайні" витрати на допомогу Україні та Ізраїлю у їхніх війнах проти Росії та ХАМАСУ у Секторі Газа відповідно.