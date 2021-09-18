Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один, - пограничники

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска "Станица Луганская".

В Госпогранслужбе заверили, что все КПВВ функционируют с 8:00 до 16:00. Однако в большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики.

Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. При этом 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В "Станице Луганской" интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю на временно оккупированную территорию попали 9 641 человек, на контролируемую - 9 777 человек.