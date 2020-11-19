Семь из десяти жителей Хмельницкой области имеют долги за газ

Газовый вентиль (УНИАН)

В Хмельницкой области в этом году на 8 млн гривен выросли просроченные обязательства населения за потребленное голубое топливо. Увеличение задолженности связано с последствиями пандемии и принятыми мерами для ее преодоления.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Подоляны за использованный в 2020 году газ должны почти 393 млн гривен. За последний месяц эта сумма увеличилась на 50 млн гривен. Прошлогодние долги составили 385 млн гривен.

"К тому же выросло и число должников. Сейчас более 307 тысяч жителей Хмельнитчины накопили просроченные платежи, против 304 тысяч в прошлом году. Таким образом вовремя не платят за голубое топливо более 74% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт". Исторический опыт свидетельствует, что во время отопительного сезона украинцы ежегодно накапливают долги, а после завершения холодов постепенно погашают их. Однако ныне уплата проседает слишком стремительно", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ бытовыми потребителями. Так, в сентябре 2020 года за голубое топливо рассчитались лишь 40% домохозяйств государства. Упал и уровень оплаты других коммунальных услуг в целом. В сентябре подоляне ухудшили расчеты за "коммуналку" более чем на 11% по сравнению с прошлым годом.

В Ассоциации отмечают, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу существование всей системы обеспечения газом населения Украины. Без поступления своевременных оплат от потребителей газовое хозяйство страны, которое и так находится не в лучшем состоянии, придет в упадок, а опытные кадры, которые умеют работать с ним, будут потеряны из-за невыплаты зарплат.

"Конечно, рост задолженности является прямым следствием пандемии Covid-19 и принятого в марте 2020 года закона о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни. Ведь во время карантина ни одному жителю области не прекратили газоснабжение, а также не начислили пеню за несвоевременную оплату, – констатирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Из-за этого значительное количество граждан элементарно перестала платить за потребленный энергоресурс. Несмотря на законодательный запрет на отключение должников во время пандемии, такие действия недобросовестных потребителей все равно заведут в тупик. Ведь после завершения карантина нам придется взыскивать причитающиеся суммы принудительно, а это положит на плечи ответчиков дополнительные расходы на судебное разбирательство и вмешательство в случае необходимости Государственной исполнительной службы".

В пресс-службе отметили, что ООО "Хмельницкгаз Сбыт" всегда индивидуально рассматривает каждый случай и относится с пониманием к сложным обстоятельствам настоящего, поэтому и предлагает потребителям, которые не могут рассчитаться за голубое топливо сразу, заключать договоры реструктуризации долгов.

"Однако необходимо помнить, что от своевременной уплаты за использованный энергоресурс зависит надежность и бесперебойность газоснабжения всей области", - говорится в сообщении.